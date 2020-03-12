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Президент утвердил состав Национального инвестиционного совета

Президент утвердил состав Национального инвестиционного совета
23:49 Чт, 12 Март 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал указ об утверждении состава Национального инвестиционного совета.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета.

Об этом говорится в указе президента №79/2020, размещенном на сайте главы государства.

Согласно документу, в состав Национального инвестиционного совета входят, в частности, сам Зеленский (председатель совета), председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (оба - по согласию), руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр инфраструктуры Украина Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Игорь Уманский, председатель Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также в Национальный совет по согласию включаются, в частности, президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR (Азербайджанская Республика) Ровнаг Абдуллаев, председатель правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турецкая Республика) Ахмет Акча, генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Алан Джоуп, председатель правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Лакшми Нивас Миттал, председатель совета директоров Marubeni Corporation (Япония) Фумия Кокубу.

В состав Совета также включены председатель правления компании Metro AG (Федеративная Республика Германия) Олаф Кох, генеральный директор компании Engie SA (Французская Республика) Изабель Кочер, председатель правления компании Louis Dreyfus Holding Б.V. (Королевство Нидерланды) Маргарита Луи-Дрейфус, старший вице-президент, президент и главный исполнительный директор компании General Electric (США) Жером Пекресс, председатель правления и генеральный директор группы компаний DP World (ОАЭ) Султан Ахмед Бин Сулайем и президент и генеральный директор компании POSCO Intemational Corp. (Республика Корея) Ким Янг-Саш.

Кроме того, в этом перечне и главный операционный директор Международной финансовой корпорации Стефани фон Фриденбург, а также президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Украина, Президент, Владимир Зеленский, Национальный инвестиционный совет.
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