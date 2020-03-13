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Народным депутатам будут мерить температуру

Народным депутатам будут мерить температуру
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинским депутатам будут мерить температуру перед входом в Верховную Раду.

Депутатам Верховной Рады будут мерить температуру перед входом в здание, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о дополнительных мерах, будет идти скрининг температурный… перед входом в здание Верховной Рады Украины. Я думаю, что правила должны быть одни для всех. Когда люди возвращаются из стран, если мы вводим такие ограничения, тут я понимаю, что это большое количество людей. Я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

На вопрос о том, какие меры будут предприниматься, если депутат с высокой температурой все же захочет зайти в зал заседаний, Разумков подчеркнул, что алгоритм действий на такой случай разработан.

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"Мне кажется, что я смогу найти аргументы, и коллеги по парламенту смогут найти аргументы, чтобы объяснить таким депутатам – я уверен таких не будет – но если такая ситуация и появится, объяснить, почему этого не надо делать. Алгоритм действий, что надо делать, если у человека обнаружено температуру, отработан", - пояснил он.

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Верховная Рада, Депутаты, Коронавирус, Дмитрий Разумков.
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