Ермак заверил, что в Минском процессе "красные линии" не будут перейдены

Новости Украины:Андрей Ермак рассказал нардепам из фракции "Слуга народа" о Минском процессе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил народных депутатов из фракции "Слуга народа", что в Минском процессе "красные линии" не будут перейдены, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Буквально недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксированы. Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающимся мирного процесса. Депутаты выразили опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии не будут перейдены. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Кравчук указала, что депутаты "Слуги народа" являются командой президента Владимира Зеленского, но внутри команды всегда есть дискуссия, и в связи с волной возмущения и непонимания в обществе по поводу того, что разрабатывается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, некоторые из депутатов сделали публичное заявление.

"Потому что это важно для всей команды президента, для всего общества, а не только для кого-то лично", - отметила она.

Кравчук подчеркнула, что на этом обсуждение не заканчивается.

"Мы дальше будем проговаривать этот вопрос в нашей команде и с представителями других фракций и групп парламента. И на самом деле эта ситуация показывает, что нужен внимательный и очень осторожный анализ любых проектов, которые могут пойти дальше в переговорных форматах, чем то, что сейчас имеем. Именно к этому мы и призываем", - написала она.

Ранее группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в соцсети Facebook заявление, в котором обратились к президент Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО. В заявлении депутаты напомнили, что согласно положениям закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" №2268 от 2018 года Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях, а следовательно, переговоры с так называемыми "ЛНР", "ДНР" и ОРДЛО не могут вестись ни в какой форме.

Нардеп Дмитрий Гурин обнародовал ссылку на расширенный список депутатов, подписавших обращение. По состоянию на 20:50 13 марта в нем находятся 40 человек, сбор подписей продолжается.

Как сообщалось со ссылкой на информацию ZN.UA, в протоколе заседании ТКГ 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета планируют подписать 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

По информации издания, в состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.