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Шесть лет оккупации Крыма: Европейский Союз остается на стороне Украины

Шесть лет оккупации Крыма: Европейский Союз остается на стороне Украины
13:15 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В ЕС говорят, что аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности.

Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в день шестой годовщины незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией

"Европейский Союз еще раз подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Аннексия Крыма до сих пор является прямым вызовом международной безопасности. Она несет серьезные последствия для международного правопорядка, защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

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В ЕС отметили, что усиление милитаризации полуострова продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию безопасности в регионе Черного моря.

"Нарушая международное гуманитарное право, жителям Крыма навязывают российское гражданство и призыв в вооруженные силы Российской Федерации", - заявили в Брюсселе.

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Европейский Союз также осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и недавнее открытие его железнодорожной секции.

"Это - шаги к дальнейшей принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного доступа всех судов в и из Азовского моря через Керченский пролив согласно нормам международного права. Незаконные ограничения такого доступа до сих пор продолжаются и имеют негативные экономические последствия для украинских портов на Азовском море и всего региона", - говорится в заявлении.

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ЕС также отмечает значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму с момента аннексии.

"Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода выражения, религии или вероисповедания и объединений, а также права на мирные собрания. Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 74/168 от 18 декабря 2019 года, крайне важно, чтобы региональные и международные механизмы по мониторингу за правами человека, а также неправительственные правозащитные организации имели беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в Украине 26 февраля отмечается День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады АРК состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Митингующим противостояли пророссийские активисты, между сторонами произошли столкновения, в которых двое человек погибли и несколько десятков получили ранения.

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После оккупации полуострова Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело (так называемое "Дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над крымскотатарскими активистами.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, а страны Запада ввели против нее ряд экономических санкций.

Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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ЕС, Россия, Оккупированный Крым, Жозеп Боррель.
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