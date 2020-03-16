Коронавирус, карантин, экономика: Верховная Рада проведет экстренное заседание завтра утром

Новости Украины:Лидеры фракций договорились о проведении внеочередного заседания Верховной Рады.

Лидеры фракций Верховной Рады решили, что внеочередное заседание ВР начнется завтра в 8:00.

На заседании предусматривается рассмотреть законопроект, которым предлагаются меры по борьбе с коронавирусом.

Данный законопроект сегодня в 14:00 рассмотрит Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Кроме того, на заседании будет рассматриваться вопрос изменения календарного плана, в частности то, что народные депутаты до 3 апреля не будут работать в пленарном режиме.

Как заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, ряд депутатов вернулись с командировок из-за рубежа и "недостаточно хорошо себя чувствуют", поэтому на завтрашнем внеочередном заседании ВР не будут присутствовать.

Он попросил, чтобы отсутствие этих депутатов признали как уважительную причину и не снимали с них зарплату.

Также Разумков сообщил, что завтра ВР рассмотрит два законопроекта, касающиеся повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета в сфере здравоохранения - законопроекты №№ 2538 и 2539.

Кроме того, будет рассматриваться проект постановления, которым будет отсрочено проведение парламентских слушаний, запланированных на этой неделе.

По словам Разумкова, также предусмотрено рассмотрение законопроекта, подготовка которого сейчас идет, о мерах в экономической сфере с тем, чтобы удержать ситуацию в связи с эпидемией коронавируса.

Согласно украинскому законодательству, сегодня председатель ВР должен издать распоряжение, где будут четко указаны все вопросы и законопроекты, которые будут рассматриваться завтра на внеочередном заседании.

Ранее активисты провели под Верховной Радой акцию с требованием прекратить в парламенте режим пленарных заседаний и перевести работу депутатов в режим внеочередных заседаний, чтобы внеочередные заседания проходили только по вопросам, связанным с противодействием коронавирусу в стране, введением чрезвычайного и военного положения.

Сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции Михаил Басараб заявил: "Мы здесь, чтобы требовать у них отправить Раду на карантин, - до тех пор, пока вся страна будет находиться на карантине. Наше требование: они должны перейти в режим внеочередных заседаний - то есть, прекратить заседание в пленарном режиме, и собираться только для того, чтобы решать вопросы, связанные с недопущением распространения коронавируса, и вопросы, связанные с введением военного и чрезвычайного положений. И никакие другие вопросы не могут стоять на рассмотрении Верховной Рады".

По его словам, если депутаты ВР "этого не услышат - они берут на себя полную ответственность за все, что будет происходить в стране".

Председатель Киевской областной организации ВО "Свобода" Игорь Сабий отметил, что если их не услышат - активисты позже могут выйти на улицы.

"В масках, респираторах, в химической защите; будем стоять несколькими группами по 199 человек на расстоянии 2 метра, чтобы никто нам не "пришил" распространения какой-то заразы - и будем протестовать, отстаивать свои права", - отметил Сабий.

Отдельно Басараб подчеркнул, что активисты предостерегают депутатов ВР от использования ограничений на массовые собрания "для приведения в Украину измены и капитуляции", и подчеркнул, что "украинцы неоднократно доказывали, что несмотря на различные ограничения, они готовы до конца защищать свои права и национальный интерес".