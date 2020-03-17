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Верховная Рада назначила Игоря Петрашко главой Минэкономики

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко главой Минэкономики
10:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Latifundist.com

Новости Украины:Верховная Рада Украины назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

За соответствующее решение ( проект постановления №3226 от 16 марта), которое внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль, на внеочередном заседании парламента во вторник проголосовали 243 народных депутатов.

По данным открытых источников, Игорь Ростиславович Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

1996-1999 гг. - консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

2001-2002 гг. - работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

2002-2004 гг. - старший консультант компании GlobalSpec (США).

2004–2007 гг. - московское, а позднее — киевское представительство компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.

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2007-2013 гг. - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанк России".

Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

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Верховная Рада, Кабмин, Глава Минэкономики, Игорь Петрашко.
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