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Шмыгаль о внешних долгах Украины: Мы должны их реструктуризировать

Шмыгаль о внешних долгах Украины: Мы должны их реструктуризировать
04:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.

"Внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В то же время премьер отметил, что в мире идет колоссальная конкуренция за деньги, и Украина также конкурирует, чтобы получить дешевый финансовый ресурс в бюджет.

Шмыгаль добавил, что в таких переговорах с международными партнерами уже есть прогресс.

Напомним: 

 

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Кабмин, Госдолг, Денис Шмыгаль.
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