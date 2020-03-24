Шмыгаль о внешних долгах Украины: Мы должны их реструктуризировать

Новости Украины:Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.

"Внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В то же время премьер отметил, что в мире идет колоссальная конкуренция за деньги, и Украина также конкурирует, чтобы получить дешевый финансовый ресурс в бюджет.

Шмыгаль добавил, что в таких переговорах с международными партнерами уже есть прогресс.

Напомним: