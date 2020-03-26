В Раде проходит совещание с участием глав фракций и премьер-министра

Новости Украины:В Верховной Раде продолжается совещание с участием председателей парламентских фракций.

В Верховной Раде в четверг утром проходит заседание согласительного совета парламента при участии представителей депутатских фракций и групп, спикера Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На согласительном совете обсуждаются вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады и правительственный законопроект о комплексе мер по противодействию эпидемии коронавируса в Украине.

Напомним, ранее анонсировалось, что Рада должна в четверг, 26 марта, собраться на внеочередное заседание. Планировалось, что нардепы рассмотрят "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

Подчеркивалось, что заседание парламента будет проходить в обычном режиме в здании Верховной Рады. Однако депутатов попросят принять дополнительные меры предосторожности. На заседании они должны присутствовать в респираторах, защитных очках и перчатках.

Это заседание перенесли на субботу, 28 марта. Источник агентства в парламенте отмечал, что такое решение приняли, поскольку не успели подготовить весь пакет законов.

Также сообщалось, что в пятницу планируется заседание фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить вопросы повестки дня.