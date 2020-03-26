Скачать
Четверг, 26.03.2020
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
Льготный режим - это не прощение долгов: в НБУ напомнили, что кредиты надо платить
Льготный режим: В НБУ напомнили, что кредиты надо платить
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону
Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону

В Раде проходит совещание с участием глав фракций и премьер-министра

В Раде проходит совещание с участием глав фракций и премьер-министра
10:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Верховной Раде продолжается совещание с участием председателей парламентских фракций.

 В Верховной Раде в четверг утром проходит заседание согласительного совета парламента при участии представителей депутатских фракций и групп, спикера Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На согласительном совете обсуждаются вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады и правительственный законопроект о комплексе мер по противодействию эпидемии коронавируса в Украине.

Напомним, ранее анонсировалось, что Рада должна в четверг, 26 марта, собраться на внеочередное заседание. Планировалось, что нардепы рассмотрят "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

"Стадион или большой концертный зал": Рада может провести заседание на открытом воздухе

Подчеркивалось, что заседание парламента будет проходить в обычном режиме в здании Верховной Рады. Однако депутатов попросят принять дополнительные меры предосторожности. На заседании они должны присутствовать в респираторах, защитных очках и перчатках.

Это заседание перенесли на субботу, 28 марта. Источник агентства в парламенте отмечал, что такое решение приняли, поскольку не успели подготовить весь пакет законов.

Также сообщалось, что в пятницу планируется заседание фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить вопросы повестки дня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, Кабмин, Нардепы, Коронавирус, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
02 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 Итоги дня 25 марта: COVID-19 в Украине, карантин продлили и ЧС по всей стране
05 Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь