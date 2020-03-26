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Новое Государственное агентство спорта ликвидировали

Новое Государственное агентство спорта ликвидировали
19:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Украины:Процедуру ликвидации планируют завершить через два месяца.

Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Государственное агентство спорта и Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества, сообщает сайт Кабмина.

Ликвидация соответствующего агентства состоялась после изменений в Кабинете министров Украины и назначении новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Правительство уже создало комиссию по ликвидации агентства. Процедуру ликвидации планируют завершить за два месяца.

Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Напомним, Государственное агентство спорта создали в декабре прошлого года. Возглавлял его Сергей Левчук.

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Правительство, Спорт, Денис Шмигаль, Управление спорта, Государственное агентство спорта.
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