Новое Государственное агентство спорта ликвидировали

Новости Украины:Процедуру ликвидации планируют завершить через два месяца.

Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Государственное агентство спорта и Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества, сообщает сайт Кабмина.

Ликвидация соответствующего агентства состоялась после изменений в Кабинете министров Украины и назначении новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Правительство уже создало комиссию по ликвидации агентства. Процедуру ликвидации планируют завершить за два месяца.

Напомним, Государственное агентство спорта создали в декабре прошлого года. Возглавлял его Сергей Левчук.