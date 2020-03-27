Лидер "Голоса": Обескровливать культуру - непрофессионально (Видео)

Новости Украины:Святослав Вакарчук под пятую симфонию Бетховена прокомментировал изменения в госбюджет.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал диверсией против украинского народа разработанные Кабином изменения в госбюджет, которые предусматривают существенное сокращение финансирования культуры.

Об этом политик заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, наигрывая за роялем пятую симфонию Бетховена.

"Все знают, кто написал эту музыку, - Людвиг Ван Бетховен. Но мало кто, кроме историков, назовет имена министров, которые работали в то время. Это потому что нацию, в первую очередь, создают культура, наука и искусство. "Судьба стучится в дверь" - так описывают первые ноты 5 симфонии Бетховена. Вчера судьба постучалась в дверь украинской культуры. Вчера Кабмин представил свой проект изменений в бюджет в связи с эпидемией коронавируса. И я с удивлением узнал, что там почти полностью урезано финансирование креативной отрасли, культуры, искусства", - отметил Вакарчук.

Он отметил, что сам лично и политическая партия "Голос" не допустят таких изменений в Госбюджет.

"Дорогой наш, в прямом смысле, Кабмин! Вы это серьезно? Вы считаете, что это справедливо? Вы считаете, что это по-государственному? Обескровливать культуру во времена, когда страна ведет войну, это не просто непрофессионально. Это диверсия против собственного народа. Так, урезать нужно, но всем понемногу, а не одному - все, а другому - ничего. Партия "Голос" и я лично никогда не допустим таких изменений в бюджет. Культура должна быть представлена в нем на достойном месте", - добавил Вакарчук.

Как известно, Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет для направления средств на противодействие коронавирусу из других неприоритетных государственных программ.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики призвал Министерство финансов не сокращать финансирование деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта до проведения политических консультаций. По информации парламентариев, Минфин будет предлагать, в частности, урезать финансирование Госкино (750 млн грн), Украинского культурного фонда (500 млн грн), Института книги (150 млн грн), туризма (240 млн грн), а также расходы на программу «сшивания страны», реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики - на сумму свыше 500 млн грн.