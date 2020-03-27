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Зеленский рассказал, когда Рада соберется на заседание

Зеленский рассказал, когда Рада соберется на заседание
20:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Зеленский желает рассмотрения на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", - сообщил Зеленский в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".

Президент уточнил, что законопроектов, которые должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании будет несколько, и заверил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.

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Также он заявил, что хочет, чтобы народные депутаты на следующем внеочередном пленарном заседании рассмотрели законопроект, предусматривающий возможность их дистанционной работы во время карантина.

"Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они (депутаты – ред.) еще рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только сейчас, в условиях коронавируса. Я думаю, что когда эта болезнь пройдёт, а она пройдёт, то этот законопроект не будет так важен и нужен", - сказал Зеленский в пятницу вечером после заседания парламентской фракции "Слуга народа".

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Верховная Рада, Законопроект, Заседание, Владимир Зеленский, Слуга народа.
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