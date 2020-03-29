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Воскресенье, 29.03.2020
Наполовину урезать зарплаты чиновникам: Кабмин озвучил свои идеи до конца 2020
Наполовину урезать зарплаты чиновникам: Кабмин озвучил свои идеи до конца 2020
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Наполовину урезать зарплаты чиновникам: Кабмин озвучил свои идеи до конца 2020

Наполовину урезать зарплаты чиновникам: Кабмин озвучил свои идеи до конца 2020
14:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Кабмине сегодня предложили до конца года урезать заработную плату чиновникам.

Кабинет министров предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более чем 10 "минималок", получали половину суммы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновникы должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - написал Шмыгаль.

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По его словам, правительство также хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. 

Напомним, ранее премьер заявил, что Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Напомним:

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Украина, ВРУ, Кабмин, Карантин, Коронавирус.
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