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Разумков рассказал, каких министров назначит Рада

Разумков рассказал, каких министров назначит Рада
01:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков рассказал об изменениях в правительстве.

Верховная Рада на сегодняшнем заседании будет назначать новых членов Правительства.

Об этом журналистам сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Относительно кадровых вопросов, я ожидаю, что будут приняты некоторые решения. Мы ждем от наших коллег документы. Будут происходить изменения в правительстве. Если все будет хорошо, будут избирать некоторых министров", - сказал Разумков.

Он подтвердил, что:

  • Министром здравоохранения будет Максимом Степанов;

  • Энергетики и угольной промышленности — Ольга Буславец;

  • Финансов — Сергей Марченко.

"Я уверен, вы уже видели эти кандидатуры", - прокомментировал Разумков.

Разумков предлагает нардепам выделить средства на борьбу с COVID-19

Что касается закона о рынке земли и закона о банках, Разумков отметил, что сейчас проходят дискуссии по этому вопросу.

"Если мы говорим об этом пленарном заседании, пока такое решение не было принято. Мы дискутируем с коллегами", - добавил Разумков.

Напоминаем, глава министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

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Минздрав, ВР, Кабмин, Рада, Дмитрий Разумков.
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