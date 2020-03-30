Полиция Португалии расследует смерть украинца в аэропорту Лиссабона

Новости Украины:Полиция Лиссабона и генеральная прокуратура Португалии расследуют убийство украинца.

Полиция Лиссабона и генеральная прокуратура Португалии расследуют убийство гражданина Украины в аэропорту инспекторами миграционной службы, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"Уже 29 числа, то есть когда уже оформлялись документы на репатриацию тела, на местных каналах вышел сюжет что смерть нашего соотечественника все-таки была насильственной. В связи с этим сразу судебная полиция города Лиссабон начала следственные действия и на данный момент генеральная прокуратура Португальской Республики присоединилась. Посольство Украины поддерживает постоянный контакт с службами и Министерством иностранных дел. И самое главное, цель - чтобы расследование по этому делу было непредвзятым и основательным, насколько это позволяет местная судебная власть", - сказал он в понедельник в комментарии, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Коваленко, 11 марта посольство Украины в Португалии получило сообщение от Службы иностранцев и границ Португальской Республики о запрете на въезд одного из граждан Украины в связи с тем, что была неподтвержденная цель поездки, а на следующий день уже было получено сообщение от пограничников о смерти этого человека от эпилепсии, и этот факт зафиксировал медицинский персонал скорой помощи, который прибыл на вызов.

Он заверил, что посольство поддерживает постоянный контакт с родственниками умершего на предмет всесторонней помощи и содействия не только в продвижении криминального дела, но и в репатриации тела погибшего в Украину и оформления всех сопутствующих документов. Кроме того, посольство предоставляет родственникам погибшего содействие в поисках адвоката, который будет привлечен к этому делу с точки зрения защиты прав родных умершего.

"Как только будут известны хотя бы предварительные результаты расследования, посольство Украины в Португалии попросило местные органы сразу сообщить о результатах, а также о ходе следствия", - отметил Коваленко.