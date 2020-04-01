"Это только первый шаг": у Зеленского прокомментировали принятие закона о рынке земли

Новости Украины:Уполномоченный Зеленского рассказал, как в Раде нашли компромисс по земельному закону.

Принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель является одним из элементов предвыборной программы Президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

"Принятие законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель - это важное событие, документ является одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Лещенко.

Он напомнил, что глава государства инициировал земельную реформу в сентябре 2019 года.

"Реформа отличилась национальным диалогом от области к области, встречами с ассоциациями. И этот процесс выкристаллизовался в тот закон, который вчера приняла Верховная Рада ", - отметил уполномоченный Президента.

По его словам, в законе учтены актуальные вызовы и обстоятельства.

"Первая позиция сводится к тому, что мы откладываем вступление в юридическую силу соответствующего закона до 1 июля 2021", - сказал он.

Лещенко напомнил, что Президент встречался с руководителями парламентских фракций, чтобы найти необходимый компромисс. "Ему было очень важно выслушать те страхи и опасения, которые есть у людей и у представителей политических партий в частности", - отметил уполномоченный.

По его словам, это лишь первый этап земельной реформы. Закон, который приняла Верховная Рада, определяет юридическое право распоряжения земельными участками, которые находятся в частной собственности. Согласно документу, земли государственной и коммунальной собственности не являются объектом обращения. Продолжается наполнение земельных кадастров, передача в распоряжение на места государственных и коммунальных земель.

"То, что касается государственной поддержки, обеспечения надлежащего кредитования - речь о десяти нормативно-правовых актах, - они будут приниматься, нарабатываться в рамках календарного года", - констатировал Лещенко.

Он отметил, что право покупать земельные участки получат только граждане Украины, которые имеют легализованный доход. Один человек сможет приобрести не более 100 гектаров земли. Начиная с 2024 к обороту земель сельскохозяйственного назначения будут допущены юридические лица, учрежденные гражданами Украины. Они смогут купить землю в объеме до 10 тысяч гектаров.

Уполномоченный Президента отметил, что в процессе реализации земельной реформы сохранена государственная поддержка агропромышленного комплекса в размере 4 миллиарда гривень. Среди прочего, эти средства будут выделены для фонда гарантирования кредитов для малых сельскохозяйственных производителей.

"Это только первый шаг на пути реализации земельной реформы", - подчеркнул чиновник.

По его словам, Президент стремился донести, что он прислушивается и очень быстро реагирует на замечания и предложения, которые возникают во время земельной реформы.

Уполномоченный Президента по земельным вопросам также подчеркнул, что принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель произошло в соответствии с процедурой.

Напомним: