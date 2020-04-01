Скачать
Среда, 01.04.2020
За день в Украине зарегистрировано почти сто случаев заражения Covid-19
За день в Украине зарегистрировано почти сто случаев заражения Covid-19
"Как во всей Европе": Аваков допускает, что карантин в Украине затянется
"Как во всей Европе": Аваков допускает, что карантин в Украине затянется
Самая большая зарплата в Формуле-1 составляет 40 млн евро
Самая большая зарплата в Формуле-1 составляет 40 млн евро
Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера
Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера

"Это только первый шаг": у Зеленского прокомментировали принятие закона о рынке земли

"Это только первый шаг": у Зеленского прокомментировали принятие закона о рынке земли
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Уполномоченный Зеленского рассказал, как в Раде нашли компромисс по земельному закону.

Принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель является одним из элементов предвыборной программы Президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

"Принятие законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель - это важное событие, документ является одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Лещенко.

Он напомнил, что глава государства инициировал земельную реформу в сентябре 2019 года.

"Реформа отличилась национальным диалогом от области к области, встречами с ассоциациями. И этот процесс выкристаллизовался в тот закон, который вчера приняла Верховная Рада ", - отметил уполномоченный Президента.

По его словам, в законе учтены актуальные вызовы и обстоятельства.

"Первая позиция сводится к тому, что мы откладываем вступление в юридическую силу соответствующего закона до 1 июля 2021", - сказал он.

Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать

Лещенко напомнил, что Президент встречался с руководителями парламентских фракций, чтобы найти необходимый компромисс. "Ему было очень важно выслушать те страхи и опасения, которые есть у людей и у представителей политических партий в частности", - отметил уполномоченный.

По его словам, это лишь первый этап земельной реформы. Закон, который приняла Верховная Рада, определяет юридическое право распоряжения земельными участками, которые находятся в частной собственности. Согласно документу, земли государственной и коммунальной собственности не являются объектом обращения. Продолжается наполнение земельных кадастров, передача в распоряжение на места государственных и коммунальных земель.

"То, что касается государственной поддержки, обеспечения надлежащего кредитования - речь о десяти нормативно-правовых актах, - они будут приниматься, нарабатываться в рамках календарного года", - констатировал Лещенко.

Он отметил, что право покупать земельные участки получат только граждане Украины, которые имеют легализованный доход. Один человек сможет приобрести не более 100 гектаров земли. Начиная с 2024 к обороту земель сельскохозяйственного назначения будут допущены юридические лица, учрежденные гражданами Украины. Они смогут купить землю в объеме до 10 тысяч гектаров.

Стало известно, как будет работать Рада до конца карантина

Уполномоченный Президента отметил, что в процессе реализации земельной реформы сохранена государственная поддержка агропромышленного комплекса в размере 4 миллиарда гривень. Среди прочего, эти средства будут выделены для фонда гарантирования кредитов для малых сельскохозяйственных производителей.

"Это только первый шаг на пути реализации земельной реформы", - подчеркнул чиновник.

По его словам, Президент стремился донести, что он прислушивается и очень быстро реагирует на замечания и предложения, которые возникают во время земельной реформы.

Уполномоченный Президента по земельным вопросам также подчеркнул, что принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель произошло в соответствии с процедурой.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, ОПУ, Роман Лещенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
02 Закон о рынке земли: В Раде - уже пять проектов, блокирующих подписание
03 Борьба с COVID-19: Германия выделит 150 млн евро для Украины
04 За день в Украине зарегистрировано почти сто случаев заражения Covid-19
05 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Меры по COVID-19: В Грузии ввели &quot;сухой закон&quot;
Меры по COVID-19: В Грузии ввели "сухой закон"
Пандемия в Британии: За сутки от коронавируса умерли около 400 человек
В Британии: За сутки от коронавируса умерли около 400 человек
Коронавирус в Украине: АМКУ дал рекомендации аптекам и фармкомпаниям
Кронавирус: АМКУ дал рекомендации аптекам и фармкомпаниям
Пообедаем? Звезда сериала &quot;Игра престолов&quot; приглашает на онлайн-обед
Пообедаем? Звезда сериала "Игра престолов" приглашает на онлайн-обед
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь