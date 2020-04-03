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Разумков продлил ограничения до окончания карантина

Разумков продлил ограничения до окончания карантина
18:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Раде отстрочили действие дополнительных мероприятий в парламенте в связи с распространением коронавируса.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков продлил срок действия дополнительных мероприятий в связи распространением коронавируса.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков своим распоряжением продлил действие дополнительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", - сообщает пресс-служба парламента в пятницу на своей официальной странице в Твиттере.

Как следует из обнародованного документа, спикер внес изменения в свое распоряжение от 12 марта, согласно которым ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной болезни, действуют в период установленного в Украине карантина.

Как сообщалось, 12 марта Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

"Временно, 3 апреля 2020 года, ограничить допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения Верховной Рады Украины всех лиц, кроме народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов народных депутатов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе", - говорится в распоряжении, обнародованном пресс-службой парламента.

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При этом в виде частичного исключения из этого пункта Разумков распорядился позволить присутствие в Раде по отдельной аккредитации журналистов и технических работников СМИ исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания Верховной Рады.

Запланированные на период установленного в Украине карантина международные контакты должностных лиц Верховной Рады, ее Аппарата, народных депутатов Разумков распорядился осуществлять с помощью электронных средств коммуникации.

Также спикер парламента отменил до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины должностных лиц Верховной Рады, ее Аппарата, народных депутатов Украины и их помощников-консультантов.

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Вместе с тем, спикер парламента рекомендовал парламентариям ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан, а в случае необходимости проводить такие встречи при условии выполнения противоэпидемических мероприятий, предусмотренных законодательством Украины.

"Продолжить обработки письменных или электронных обращений граждан, приостановив на период до 3 апреля 2020г личный прием граждан народными депутатами Украины в административных зданиях Верховной Рады Украины", - говорится в одном из пунктов распоряжения.

Как известно, в Украине объявлен карантин до 24 апреля.

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Верховная Рада, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Covid-19.
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