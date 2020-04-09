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Пентагон оценил оборонные реформы Украины и заверил в поддержке ВСУ

Пентагон оценил оборонные реформы Украины и заверил в поддержке ВСУ
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Министры обороны Украины и США обсудили укрепление партнерства между странами.

Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее усилиях укрепить систему безопасности и обороны на фоне российской агрессии и выступают за усиление роли в этом процессе европейских союзников.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона по результатам беседы министров обороны США и Украины, состоявшейся в среду.

"Марк Эспер поздравил министра Тарана с его недавним назначением на должность министра обороны и отметил поддержку со стороны США в процессе усиления возможностей украинских сил для более эффективной обороны против российской агрессии", - подчеркнули в Пентагоне.

При этом отмечается, что разговор был нацелен на "укрепление стратегического партнерства между США и Украиной, а также обмена взглядами относительно кризиса в период пандемии COVID-19".

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Министр обороны США, кроме того, отметил необходимость европейских союзников "укрепить их поддержку в вопросах безопасности Украины".

В то же время, в Пентагоне сообщили, что министр обороны Украины Андрей Таран, со своей стороны, подтвердил приверженность Украины к трансформации оборонного сектора в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

"Министр Эспер высоко оценил последний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал Андрея Тарана "сохранять импульс", направленный на достижение более безопасной и демократической Украины", - отметили в Министерстве обороны США.

Как сообщалось, 11 марта президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана. Во время представления глава государства обозначил приоритетные направления работы для новоназначенного министра, среди которых - обеспечение высокой обороноспособности Украины, достойное обеспечение военных современным и эффективным вооружением, повышения уровня подготовки и усиления социальной защиты "людей в погонах".

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США, НАТО, Минобороны, Пентагон, ВСУ, Андрей Таран.
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