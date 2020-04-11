Энергетическая отрасль: Шмыгаль рассказал, как в Украине будут бороться с кризисом

Новости Украины:В связи с приоритетностью сохранение равновесия в энергетической отрасли в Украине запретили импорт электроэнергии и приняли ряд необходимых мер.

Для того, чтобы решить вопрос кризиса в энергетической отрасли Кабмин запретил импорт электроэнергии, а также энергетического угля. Также ведутся переговоры по экспорту электроэнергии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Кризис в энергетической отрасли. Первое — запрет импорта электроэнергии... На этой неделе он запрещен Укрэнерго. Из всех стран, в частности из России, Беларуси тоже. Импорт энергетического угля из России, Беларуси запрещен постановлением Кабмина, подписанным, опубликованным. Вы можете ознакомиться с ним, это также запрещено. Кроме того уголь, которого нет в Украине, а оно нужен, он конечно может импортироваться", — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что газовая группа угля, добываемого на государственных шахтах в Украине — запрещена к импорту.

"Кроме этого, мы сегодня ведем разговор и переговоры для того, чтобы открыть и увеличить экспортные возможности Украины относительно электроэнергии. Действительно в энергетической отрасли чрезвычайно тяжелая ситуация. Мы это знаем, мы над этим, скажем, ситуациями, работаем. Действительно, части энергетических предприятий сегодня страдают от того кризиса, что есть. Потребление упало и сегодня электроэнергию действительно производить надо в меньших объемах. А это тысячи и десятки тысяч рабочих мест. Поэтому мы также работаем над программой, как поддержать энергетическую отрасль", — отметил Денис Шмыгаль.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.