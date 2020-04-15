Когда состоится обмен удерживаемыми с РФ

Новости Украины:Украина в скором времени организует очередной этап обмена удерживаемыми лицами и РФ.

В этот четверг или пятницу состоится очередной этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.

Это подтвердил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Отвечая на вопрос, действительно ли обмен удерживаемыми лицами плануться до Пасхи, в четверг или в пятницу, он сказал "Да".

Как сообщалось, в Офисе Президента Украины подтвердили, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц готовится, сейчас идут последние согласования по списку и по логистике, а само освобождение будет происходить "в ближайшее время", ведь дата постоянно уточняется.

Как сообщила позже Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, удерживаемые лица, освобождение которых состоится на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.