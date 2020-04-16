Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 559-IX.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 13 апреля Верховной Радой с его правками закон №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

"Принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации топлива и этилового спирта, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

"Закон поможет упростить уплату налоговых платежей, и будет способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам", - отмечается в сообщении.

Закон был поддержан парламентом с учетом предложений президента Украины, в частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.