Верховная Рада начала заседание и сразу же ушла на перерыв

Новости Украины:Перерыва потребовали фракция "Батькивщины" и группа "За будущее".

Сегодня началось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, однако почти сразу после открытия в заседании был объявлен перерыв на 30 минут.

Перерыв объявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

"Поступило заявление от двух фракций о перерыве на 30 минут для сбора председателей фракций и проведения совещания с руководством парламента", - сказал он и пригласил глав фракций в свой кабинет.

Разумков также уточнил, что это было требование фракции "Батькивщина" и группы "За будущее".

На заседании зарегистрировались 332 народных депутата.

Как известно, главным вопросом, который будет рассматриваться на заседании, будут изменения к Регламенту ВР, которые должны упростить рассмотрение во втором чтении законопроектов, к которым подается значительное количество поправок.