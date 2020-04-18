Зеленский возмущен количеством поправок к закону о банках

Новости Украины:Владимир Зеленский считает, что такое количество поправок к закону о банках ненормальное.

Президент Украины Владимир Зеленский считает ненормальным, когда к законопроекту подают 16 тыс. поправок, как это произошло с законопроектом №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

"Это о доверии к Украине. Мы много раз МВФ на протяжении многих лет что-то обещали, и даже когда мы выполняли, то выполняли, знаете, так частично. Сейчас есть два условия, стопроцентных условия: земельная реформа, можем тоже продолжать общаться, но мы должны сделать этот шаг, мы приняли закон о земле; и второе условие обязательное – это банковский закон", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Зеленский напомнил, что к закону о регулировании банковской деятельности было подано 16 тыс. поправок.

"Ни к одному закону, я в этом уверен, я не знаю, может, были такие случаи, но я уверен, а до этого была земля, там было больше 5 тыс. поправок. Скажите мне, пожалуйста, за все годы существования независимой Украины были ли законопроекты, в которых было от 5 до 16 тыс. поправок от депутатов Верховной Рады?!", - отметил он.

Президент подчеркнул, что новая власть "крепкие, молодые люди, справимся".