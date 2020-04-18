Зеленский уволил начальника СБУ Кировоградщины

Новости Украины:Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

"Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", говорится в указе Президента №150/2020 от 17 апреля.

Напомним, в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду предметов старины, имеющих культурную ценность, в одну из соседних государств, сообщает пресс-центр СБУ.