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Суббота, 18.04.2020
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Зеленский: Со следующей недели начнутся выплаты долгов по зарплате медикам
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Зеленский: Со следующей недели начнутся выплаты долгов по зарплате медикам

Зеленский: Со следующей недели начнутся выплаты долгов по зарплате медикам
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Правительстве Украины планируют уже со следующей недели начать погашать задолженность по зарплате медикам.

Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

Об этом сообщили на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, информирует пресс-служба главы государства.

Задолженности будут покрывать за счет субвенций, заложенных в новой версии бюджета.

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"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Не важно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля", - подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования. За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом, по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 000 украинцев таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6-й день после заражения, сообщили на совещании.

"Очень надеюсь, что украинцы осознают риски заражения на эту Пасху в церквях. "Пасха дома" - правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений", - отметил Президент.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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Украина, Медики, Зарплаты, Выплаты.
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