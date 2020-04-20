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Украина возглавила Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ онлайн

Украина возглавила Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ онлайн
13:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина будет председательствовать на Форуме в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Украина 20 апреля перебирает от Турции председательство в Форуме безопасного сотрудничества ОБСЕ, и будет первым государством, которое будет председательствовать в онлайн режиме с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в комментарии МИД, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости возобновления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важности дальнейшей совместной работы над совершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере", - указано в комментарии.

Ряд стран Евросоюза сегодня снимают часть карантинных ограничений

В МИДе подчеркнули, что к приоритетным вопросам рассмотрения пленарных заседаний войдут современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне, ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

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МИД, ОБСЕ, Коронавирус, Форум безопасности, Covid-19.
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