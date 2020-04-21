На хранение: Украина может принять около 10 млрд кубов европейского газа

Новости Украины:Глава ОГТСУ считает, что украинские хранилища в этом году могут дополнительно принять еще около 10 млрд кубометров газа.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон считает, что украинские подземные хранилища в этом году могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров газа со стороны европейских компаний.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполнены. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров газа", – отметил Макогон.

Как сообщалось, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 11 по 18 апреля увеличились на 1,6% - до 16,19 миллиарда кубометров.

В Украине эксплуатируется 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% технической мощности своих хранилищ. Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 км от границы с Венгрией. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.