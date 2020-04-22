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Депутат: Рада соберется на внеочередное заседание 24 апреля

Депутат: Рада соберется на внеочередное заседание 24 апреля
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Следующее внеочередное заседание Верховной Рады может состоятся 24 апреля.

Верховная Рада в пятницу, 24 апреля, может провести два внеочередных пленарных заседания, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, в пятницу в 13.00 – внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам нардепа, одно заседание будет созвано председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, а второе – по инициативе народных депутатов.

"Наши депутаты тоже поставили подписи, там надо 150 подписей народных депутатов (для созыва внеочередного заседания Рады – ред.) и речь будет идти о создании ВСК (временной следственной комиссии – ред.) по расследованию заявлений бывшего министра финансов Уманского, о, так называемых махинациях с НДС", - рассказала народный депутат.

Замглавы фракции также сообщила, что "на первом внеочередном заседании, которое инициирует президент, будут рассмотрены проекты постановлений об отмене решения о принятии изменений в регламент Рады и об отмене результатов голосования при принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении".

"Сегодня должна быть известна полная повестка дня. Мы ожидаем, что там будут еще законопроекты, которые требуют позитивного голосования, потому что надо максимально использовать заседание Верховной Рады", - отметила Кравчук.

Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении

Как сообщалось, в парламенте зарегистрировано четыре проекта постановления об отмене результатов голосования 16 апреля о принятии в целом законопроекта О внесении изменений в регламент Рады относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Как следует из информации, обнародованной на сайте парламента, в Раде также зарегистрирован проект постановления об отмене результатов голосования 16 апреля о принятии во втором чтении законопроекта об изменений в закон О местном самоуправлении (№2653-П).

Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать принятые законопроекты, пока Рада не отклонит проекты постановлений об отмене результатов голосований за них.

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Верховная Рада, Депутаты, Заседание Рады, Дмитрий Разумков.
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