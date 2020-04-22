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Жеваго проиграл в Верховном Суде спор с НБУ на 1,5 млрд грн

Жеваго проиграл в Верховном Суде спор с НБУ на 1,5 млрд грн
15:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Верховный суд подтвердил обязательства экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго выплатить 1,5 млрд грн НБУ.

Коллегия судей Первой судебной палаты кассационного гражданского суда в составе Верховного суда отклонила кассационную жалобу экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на решения судов предыдущих инстанций, подтвердивших законность решения о взыскании с него 1,539 млрд грн в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения задолженности банка по кредитам рефинансирования.

Как указано в постановлении суда, обнародованном в базе судебных решений 21 апреля, оно было принято 14 апреля.

В жалобе представитель Жеваго указывал, что судебный сбор в размере 34,6 млн грн за подачу апелляции является ограничением доступа к правосудию, однако Верховный суд этот довод отклонил.

Издание "Финбаланс" указывает, что Верховный суд также решил, что судья апелляционной инстанции "пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок апеллянт не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор, поскольку с момента получения определения суда оставить без движения апелляционную жалобу, стороной заявителя не совершено никакого действия во исполнение требований определения суда".

Как сообщалось, в 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед центробанком.

Нацбанк 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения Жеваго опосредованно владел долей в 97,67% акций. В декабре 2015 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности с экс-владельца в судебном порядке.

Шевченковский райсуд Киева 1 октября 2019 года принял решение о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в пользу НБУ по договору поручительства, в то же время отказав ему во встречном иске о признании недействительным этого договора.

Нацбанк 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации этого решения райсуда.

"Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств во исполнение решения в счет погашения задолженности банка. В настоящее время общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн", - цитировала тогда пресс-служба НБУ начальника отдела судебной работы с проблемными активами управления работы с проблемными активами НБУ Сергея Бойко.

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Нацбанк ожидал, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго (финансового поручителя по кредитам рефинансирования) и подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым центробанк также подал около 30 судебных исков, уточнял Бойко.

Центробанк отмечал, что Жеваго пытался обжаловать решение суда, но не уплатил вовремя судебный сбор, в связи с чем Киевский апелляционный суд 13 декабря вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу. Это позволило НБУ обратиться в ГИС относительно принудительного исполнения решения суда райсуда. Однако позже пресс-служба Жеваго уточняла, что решение было обжаловано, призвав СМИ предоставлять правдивую и объективную информацию.

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НБУ, Верховный суд, Константин Жеваго, Финансы и кредит.
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