Кабмин одобрил законопроект о медиации: что предусматривается

Новости Украины:Правительство Украины одобрило новый законопроект "О медиации", предусматривается определить требования к договору и соглашениям об урегулировании конфликта.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О медиации", которым предусматривается определить требования к договору о медиации и соглашения об урегулировании конфликта.

Об этом сообщает Telegram Министерства юстиции.

"Институт медиации, широко распространенный в мировой и европейской практике, дает возможность выбирать досудебные и внесудебные способы для решения конфликтов (споров) при сохранении возможности обращаться в суд для их решения. Проектом закона предлагается определить права и обязанности медиатора и сторон медиации, порядок проведения медиации, а также требования к договору о медиации и к соглашению об урегулировании конфликта", — говорится в сообщении.

Также законопроектом предлагается внести изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Как сообщалось, министр юстиции в августе 2019 года подписал Конвенцию ООН о международных соглашениях об урегулировании споров по результатам медиации.