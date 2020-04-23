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Пандемия: в ЕС надеются, что саммит "Восточного партнерства" все же состоится

Пандемия: в ЕС надеются, что саммит "Восточного партнерства" все же состоится
04:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Евросоюзе надеются, что саммит "Восточного партнерства" будет проведен несмотря на пандемию COVID-19.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель надеется, что саммит стран "Восточного партнерства" будет проведен в июне несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом Боррель сказал в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции.

По его словам, главы МИД стран-членов Евросоюза согласились, что текущий кризис в связи с коронавирусом является возможностью продемонстрировать, что Европейский Союз является наиболее надежным партнером для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

"Мы обсудили, как мы можем поддержать их, чтобы эта ситуация не вредила их экономикам, рабочим местам и институтам, и стремление внедрять реформы остается на повестке дня", - отметил Боррель.

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"Саммит "Восточного партнерства" в июне, который я ожидаю будет неизменным, должен стать хорошим событием подтвердить эту поддержку региону, но также помочь продвижению работы в конкретных направлениях сотрудничества, устойчивого экономического роста и создания рабочих мест", - подчеркнул Боррель.

Как сообщалось ранее, 21 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива Европейского Союза "Восточное партнерство" должна способствовать постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

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"Восточное партнерство" является политической инициативой, начало которой было положено на пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.

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ЕС, Восточное Партнерство, Коронавирус, Жозеп Боррель, Covid-19.
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