Президент: У нас есть четкий план выхода из карантина (Видео)

Новости Украины:Президент Украины высказался, касательно решения правительства продлить в стране карантин до 11 мая.

Президент Украине Владимир Зеленский поддерживает решение правительства продлить карантин до 11 мая.

Об этом говорится в обращении главы государства.

Желаю здоровья, дорогие украинцы!

Продолжаю отчитываться перед вами о нашей борьбе с распространением коронавируса в Украине.

Для начала хочу поблагодарить всех Украинских, которые отмечали Пасху дома.

Для всех это было необычно, но очень важно для нашего здоровья.

В этом году богослужения посетили около ста тысяч верующих, в то время как в прошлом году их было семь с половиной миллионов.

Эта разница показывает, что мы зрелыми, ответственными гражданами, которые думают о себе, своих близких и украинских врачей. Считаю, мы большие молодцы и можем собой гордиться.

Также сегодня я хочу отметить решение Еврокомиссии предоставить Украине помощь для противодействия коронавируса в размере 1,2 миллиарда евро.

Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчат негативные последствия пандемии для граждан.

Я благодарю за это и искренне надеюсь, что предложение будет одобрено Европарламентом и Советом ЕС.

Уверен, это станет очередным сигналом о крепкой дружбе и партнерстве Европы с Украиной.

Кроме этого, я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это - правильный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина.

Плавный выход начнется через два ключевых условий.

Первая: в течение десяти дней процент выявленных больных не изменяется или остается в пределах 5%.

Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем наполовину.

Дорогие граждане! Мы все с нетерпением ждем момента, когда сможем вернуться к привычному ритму жизни. Сможем свободно ходить на работу, в парки, кинотеатры и рестораны. Но спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальным. Поэтому еще немного терпения и самодисциплины.

Продолжаем следить за развитием ситуации и - самое главное - сохраняем спокойствие.

Тем временем продолжается работа над обеспечением страны, наших больниц и аптек всем необходимым. Завтра будет отгружено и направлено в регионы Украины 200000 ПЦР-тестов отечественного производства. В целом есть заказ на два миллиона ПЦР-тестов, сделанных в Украине. Также до конца мая мы ожидаем от украинского производителя 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Среди прочего, на этой неделе к нам прибыло 360 000 защитных респираторов и 800 000 реагентов для ПЦР-тестирования.

А сегодня имеем радостное событие - в Гостомеле приземлился наш Ан-225, наша легендарная "Мрия". Самолет доставил на родину более 12000000 масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков.

В общем отмечу, что за время борьбы с COVID-19 наши самолеты "Антонов" доставили в Украину, Америку, страны Европы и Ближнего Востока более две тысячи тонн различных грузов. Вклад и важную роль Украины в борьбе с коронавируса положительно оценивает весь мир.

Знаете, мы часто почему-то забываем, что нам есть чем и кем гордиться.

Это неправильно, мы не стесняться и можем громко говорить о наших поводы для гордости. И это не только самолеты "Руслан" и "Мрия". Это и наши медики. Сегодня из Италии домой возвращается группа украинских врачей и вирусологов. Они помогли нашим итальянским друзьям в непростое время, а самое главное - они возвращаются домой с бесценным опытом лечения и противодействия коронавируса. Я благодарю их за проделанную работу и искренне приветствую на родной земле.

Кроме этого, я всегда говорил, что самым большим сокровищем Украины является именно наших люди. У нас много талантливых ученых и ученых. С первых дней борьбы с коронавируса они работают над поиском лекарств, которые могут помочь человечеству. Сейчас проходят исследования четырех различных лекарственных средств.

И в эти дни Украину начинает клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19. Есть предварительные выводы наших ученых и производителей, по которым этот препарат может быть очень эффективным. В них есть все основания полагать, что он может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от тех осложнений, которые коронавирусная инфекция вызывает человеческому организму.

Особенно это касается людей из зоны повышенного риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания.

Конечно, нам надо дождаться официальных результатов клинических испытаний, но вместе со всей страной мы верим в наших ученых и держим за них кулаки.

И напоследок. 23 апреля объявлено ООН Международным днем английского и испанского языков. Сейчас, находясь дома, мы можем по всей стране "прокачать" собственные навыки и знания иностранных языков.

Обязательно наступит день, когда все это закончится и к нам в страну смогут посетить иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным "Welcome to Ukraine".

Оставайтесь дома и будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6. Беречь себя! Сохраним Украину!

Напомним:

В Украине и мире усиливается борьба с коронавирусом. Кабмин продлил карантин до 11 мая, а Евросоюз выделяет Украине на борьбу с пандемией 1,2 млрд евро.

На 23 апреля в Украине зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 7 170.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло почти 2,63 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека. При этом вылечились от недуга 710 285 человек.