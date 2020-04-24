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Рябошапка обвинил Баканова в блокировании ключевой экспертизы по делу "ПриватБанка"

Рябошапка обвинил Баканова в блокировании ключевой экспертизы по делу "ПриватБанка"
03:43 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Рябошапка говорит, что Баканов блокирует ключевую экспертизу по делу ПриватБанка.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро о выводе денег из ПриватБанка.

Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка написал в своей колонке для Украинской правды

"Еще одно важнейшее для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, председатель СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по" Приватбанку", - написал Рябошапка.

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"Уже несколько месяцев как заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении. Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ / САП не имеют права. Десятки производств, связанных с резонансными делами, к которым могли быть причастны бывшие чиновники, мы собирали по всей стране, снова объединяли их, восстанавливали, фактически начинали заново", - добавил он. 

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СБУ, ПриватБанк, Руслан Рябошапка, Иван Баканов.
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