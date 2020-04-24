В СНБО подготовили проект решения о санкциях против российских соцсетей

Новости Украины:Проектом решения предусматривается применение санкций против более 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и интернет-сервисов.

СНБО подготовил проект решения о применении санкций против российских социальных сетей и интернет-сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как отмечается, вопрос ограничительных мер в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других, находится на контроле президента Владимира Зеленского и "в полном объеме" отработан Аппаратом СНБО.

Так, с целью применения санкций секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет министров, Национальный банк и Службу безопасности с просьбой предоставить предложения по этому вопросу.

На основании предоставленных предложений Аппаратом СНБО подготовлен проект решения, предусматривающий применение санкций против "более 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие", говорится в сообщении.

"Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время", - сообщили в СНБО.

Как сообщалось, 10 апреля СБУ внесла предложения относительно продления запрета российских соцсетей еще на 3 года. СБУ с начала карантина разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки про коронавирус. Установлено, что 10 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.