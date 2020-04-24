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Депутаты создали комиссию для расследования злоупотреблений с госбюджетом

Депутаты создали комиссию для расследования злоупотреблений с госбюджетом
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.

За соответствующий проект постановления № 3358 проголосовало 324 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, создание ВСК позволит расследовать обнародованные в СМИ факты о возможных коррупционных действиях должностных лиц, а в случае подтверждения информации – возвратить "утраченные" доходы государственного бюджета.

В пояснительной записке напоминается об информации бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц, в частности государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).

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В ходе обсуждения проекта постановления заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о намерении народных депутатов из фракции зарегистрировать изменения в постановление.

"Мы хотели бы напомнить, что те должностные лица, о которых идет речь, работают в правительстве с начала 2019 года, а некоторые и раньше, поэтому наше предложение расширить действие этой комиссии на весь 2019 год. Мы хотели бы, после принятия этого постановления, сразу зарегистрировать изменения к нему. Это будет справедливо – расследовать весь прошедший год деятельности в этом направлении, и предыдущего правительства Гройсмана, и уже правительства Гончаренко и правительства Шмыгаля", - сказал Корниенко.

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Верховная Рада, ВСК, Госбюджет, Бюджет, Депутаты.
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