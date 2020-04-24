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Президент назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

Президент назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА
15:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом говорится в президентском указе №155 от 24 апреля.

"Назначить Федорива Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

При этом Зеленский предыдущим указом освободил того же Виталия Федорива от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Замена властей: Зеленский назначил новых глав РГА в трех областях

Напомним, 23 апреля Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Президент, Владимир Зеленский, Ивано-Франковская ОГА.
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