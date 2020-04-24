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Немчинов: Изменения в законах не повлияют на назначение госслужащих

Немчинов: Изменения в законах не повлияют на назначение госслужащих
23:48 Пт, 24 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Олег Немчинов провел разговор с послом Евросоюза в Украине Матти Маасикасом.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заверил посла Евросоюза в Украине Матти Маасикаса, что изменения в порядке назначения на должности государственной службы на период действия карантина не повлияют на прозрачность этой процедуры.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра с дипломатом, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе посла ЕС, который поинтересовался имплементацией постановления Кабмина № 290 от 22 апреля "Некоторые вопросы назначения на должности государственной службы на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Основные вопросы, озвученные во время разговора, касались того, что карантин и другие формы дистанцирования во время конкурсов на госслужбу затянутся, контрактники могут приобрести массовый характер, а конкурсы все чаще не будут иметь победителей.

"Министр заверил, что контракты будут исключительно срочными, не будут предоставлять преимущества в конкурсе и будут длиться не более 4 месяцев после завершения карантина. Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы разработает механизм конкурса, который будет действовать даже в случаях карантина (дистанционные конкурсы), а также будет постоянно мониторить состояние по подбору и статистике", - проинформировали в правительстве.

Также сообщается, что новый порядок предусматривает право доступа граждан к государственной службе путем подачи документов (резюме) и собеседования на основе их знаний и достижений.

Кроме того, он определяет исключительность случаев объявления отбора под ответственность руководителей государственных органов, принявших эти решения.

В порядке определены обязательность проверки требований к кандидатам, предусмотренных статьями 19, 20 Закона Украины "О государственной службе" (соответствующее образование и опыт, в том числе владение одним из официальных языков Совета Европы для категории "А").

В Кабмине добавили, что данный порядок обеспечивает публичность решений об отборе и обнародовании победителей через Единый портал вакансий.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля.

22 апреля Кабинет министров продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.

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ЕС, Кабмин, Посол, Министр, Матти Маасикас, Олег Немчинов.
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