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Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене

Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
02:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Адмирал Игорь Воронченко, Александр Турчинов и Петр Порошенко могут получить подозрения в государственной измене.

Командующий Военно-морских сил адмирал Игорь Воронченко, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и пятый президент Петр Порошенко могут получить подозрения в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинских кораблей через Керченский пролив, сообщила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Подтверждаю информацию Олег Ляшко. Госизмене хотят пришить адмиралу Воронченкову, Александр Турчинов, Петру Порошенко. Вдумайтесь. За проход украинских судов в украинских территориальных водах...", - написала Сюмар на своей странице в Фейсбуке с обнародованным видеообращением народного депутата 8 созыва Олега Ляшко.

По словам Сюмар, выдвижение подозрений в государственной измене "выгодные Москве и действующей украинской власти". Парламентарий в своем посте указала, что подтверждает информацию, которую ранее опубликовал Ляшко. Он рассказал, что прокуратура "в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко".

Вместе с тем, отвечая на вопрос интернет-издания "Украинская правда" о деталях этой информации, и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов отметил, что указала информация не соответствует действительности.

По его словам, ГБР еще две недели назад имело информацию, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве". Он добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению адвокатаАндрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать".

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В пресс-службе Офиса генпрокурора также сообщили, что распространенная новость о возможном выдвижении подозрения является "явным фейком". Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит".

В свою очередь, представители объединения "Морская экспертная платформа" заявляют, что возможное выдвижение подозрения адмиралу Игорю Воронченко "является ничем иным, как политической расправой над ним, а также за его военным и политическим руководством".

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Александр Турчинов, Петр Порошенко, Виктория Сюмар, Игорь Воронченко.
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