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Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся

Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
21:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его вице-премьером Украины.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа" – ред), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - сказал он в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа".

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"На выборах (парламентских 2019 года – ред), когда я увидел, что моя партия "Рух новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес", - отметил он.

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Верховная Рада, Кабмин, Михеил Саакашвили.
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