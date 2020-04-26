Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эвакуация украинцев: Мининфраструктуры восстановит ряд специальных рейсов
Эвакуация украинцев: Мининфраструктуры восстановит ряд специальных рейсов
Главные события недели: Covid-19, возможное назначение Саакашвили, увольнение Нефедова и Верланова и другое
Главные события недели
Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
Производство рестайлингового седана Volkswagen Jetta задерживается
Производство рестайлингового седана Volkswagen Jetta задерживается

Нардеп Верещук о назначении Саакашвили: 70% фракции "Слуга народа" не готовы голосовать

Нардеп Верещук о назначении Саакашвили: 70% фракции "Слуга народа" не готовы голосовать
22:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Депутат Верещук видит Саакашвили в Офисе Зеленского, экс-президент Грузии отметил, что не рассматривает такой вариант.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прогнозирует, что в ближайшее время кандидатура экс-президента Грузии Михаил Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам не будет внесена в Верховную Раду, и считает более удачной идеей назначить его заместителем руководителя Офиса президента Украины.

"Я думаю, что в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования, и я понимаю, что 70% (фракции "Слуга народа" – ред.) не готовы голосовать. У нас есть договоренность между собой, что если 70% фракции голосует за, то меньшинство, у которого есть своя позиция, подчиняется большинству. У каждого, конечно, есть своя позиция, у кого-то юридическая, у кого-то политическая. Я, в том числе, воздержусь", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Верещук считает, что на данном этапе и в нынешней системе координат в Украине Саакашвили будет наиболее эффективным и полезным, работая в Офисе президента Украины.

"Нам сейчас не хватает в треугольнике Офис президента – Кабмин – парламент именно того коммуникатора, человека, который будет драйвером реформ из Офиса президента. Потому что Кабмин является зарегулированным законом Украины о Кабинете министров, и начинаются юридические аспекты этого вопроса", - отметила она.

Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся

Верещук также указала, что президент Зеленский сам пока ни разу публично не обращался и не предлагал фракции кандидатуру Саакашвили.

Саакашвили ответил на это, что, по его мнению, никакая работа в Офисе президента не заменит того, что можно сделать в Кабинете министров. "Я не прошу никаких должностей, и могу себе найти в жизни занятие. Я просто не хочу смотреть, как Украина может пострадать от того цунами, которое надвигается", - указал он.

"Слуги народа" разделились в вопросе поддержки Саакашвили

Говоря о своем теоретическом назначении на должность в Офисе президента, Саакашвили сказал: "При всем уважении, я – Михаил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса президента, я не ищу должностей. Я не могу быть на этой должности. Спасибо за предложение, но эту должность, кстати, мне Зеленский не предлагал".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Ирина Верещук, Михеил Саакашвили, Слуга народа, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основа здорового питания: почему суп должен быть в рационе каждого человека
02 Увольнение Сытника: комитету ВР прислали повестку дня
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 апреля
04 Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
05 Суркис подал иск против Порошенка и Гонтаревой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков о тушении Чернобыльской зоны: Волна пожаров сбита
Аваков о тушении Чернобыльской зоны: Волна пожаров сбита
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Кризис на фоне пандемии: жителей Бельгии просят потреблять больше картошки-фри
Жителей Бельгии просят потреблять больше картошки-фри
Кэмерон Диас высказалась о своем браке в прямом эфире (Видео)
Кэмерон Диас высказалась о своем браке в прямом эфире (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь