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Совет ветеранов при Офисе Президента: Ермак инициирует создание

Совет ветеранов при Офисе Президента: Ермак инициирует создание
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Андрей Ермак инициирует создание совета ветеранов при Офисе Президента.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак инициирует создание совета ветеранов, который будет работать как совещательный орган при Офисе главы государства.

Об этом Ермак сказал во время рабочего совещания со своими заместителями, сообщается на сайте Президента. 

"Руководитель Офиса Президента также выступил с инициативой создания совета ветеранов, который будет работать как совещательный орган при Офисе главы государства. По мнению Андрея Ермака, в его состав могут войти участники боевых действий, которые сейчас защищают территориальную целостность и суверенитет Украины, члены их семей, волонтеры, военные", - говорится в сообщении. 

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Как отметили в ОП, такой орган предлагается создать с целью оперативного реагирования на запросы ветеранов и их родных, оказание поддержки в решение насущных вопросов.

На совещании также шла речь о финансировании больниц, которые первыми принимают больных с коронавирусом в Кропивницком, обеспечении надбавки к заработной плате социальным работникам в Полтавской области, сохранении дотаций в ряде регионов.

Председатель ОП Ермак со своими заместителями обсудил необходимость продолжения законов по обеспечению преодоления COVID-19 в Украине, срок действия которых истекает.

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Украина, Карантин, ОП, Совет ветеранов, ОПУ.
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