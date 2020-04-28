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"Это неправда": Милованов ответил на слова премьера об увольнении Верланова

"Это неправда": Милованов ответил на слова премьера об увольнении Верланова
01:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Милованов заявил, что Шмыгаль сказал неправду относительно недопоступлений в госбюджет от налоговой при руководстве Верланова.

Общая сумма поступлений в государственный бюджет за последний год показала рост, тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль распространяет ложные сведения. Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Премьер-министр объяснил увольнение Нефедова и Верланова. Цитата: "бюджет 2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы". Это неправда", - написал Милованов.

По его словам, учитывая усиление гривны в 2019 году, соответствующие показатели в долларах также показывают рост.

"В процентах ВВП, поступления также в рамках последних лет - 25%. Бюджетный дефицит - 1,96% - тоже маленький, и в рамках тренда", - добавил Милованов.

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Милованов предполагает, что вероятно премьер-министр имел в виду другие поступления, а не бюджетные. Например, выполнение плана по поступлениям с таможни и налоговой.

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Все по теме:

ГНС, Кабмин, Тимофей Милованов, Сергей Верланов, Денис Шмыгаль.
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