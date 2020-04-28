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30 апреля состоится видеоконференция глав МИД нормандского формата состоится

30 апреля состоится видеоконференция глав МИД нормандского формата состоится
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Встреча глава Министерств иностранных дел нормандского формата в формате видеоконференции запланирована на этот четверг, все стороны дали согласие.

Видеоконференция министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России (в "нормандском формате") состоится в четверг, 30 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии. Давно назрела необходимость в разговоре министров "нормандского формата", ведь мы видим, что решения нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом" - сказал он на онлайн-брифинге во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что одной из ключевых целей предстоящей встречи является оценка того, что было сделано с момента парижского саммита и до 30 апреля.

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"По мнению украинской стороны, тут из позитива можно отметить только обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан, которые состоялись", - сказал Кулеба.

"Второе, попытаться - и это будет, наверное, самая сложная часть разговора - установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация", - продолжил глава МИД Украины.

Третьим элементом переговоров он указал "разработать какие-то, по крайней мере, очерки решений для имеющихся проблем и дать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации".

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Все по теме:

Германия, Франция, Россия, Донбасс, Дмитрий Кулеба, Нормандский формат, Нормандский саммит, Видеоконференци.
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