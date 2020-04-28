Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода

Новости Украины:Денис Шмыгаль объяснил, при каких условиях Украина начнет выходить из карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода из карантина и отметил, что в Украине в начале мая необходимо успешно пройти пик заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Мне пишут многочисленные посты и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии.

"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, разрешая выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", - отметил Шмыгаль.

По его словам, второй вариант - либеральный и предполагает возвращение к привычной жизни и открытие всех заведений.

"Пойти по примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано свыше 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", - подчеркнул Премьер.

Он добавил, что третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине.

Глава правительства также обратил внимание, что постепенное снятие ограничений позволит постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать.

Как сообщалось 24 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства также сообщил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Ныне карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.