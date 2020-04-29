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Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию

Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию
07:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию, поскольку под нее попало большое число людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах". Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам главы ВРУ, ответственность должна быть персональной и людей, которые замешаны в коррупции нужно сажать, а не увольнять.

"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах", - заявил он.

При этом, отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сам инициировать вопрос коррекции закона о люстрации, Разумков ответил, что для этого ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди нардепов, "чтобы это не было "холостым выстрелом".

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Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.

17 октября ЕСПЧ принял решение в пользу пяти люстрированных прокуроров. Суд пришел к выводу, что увольнение государственных служащих на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.

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Суд, Коррупция, люстрация, Дмитрий Разумков.
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