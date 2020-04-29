Кабмин проведет заседание - примут решение по поводу открытия рынков

Новости Украины:Кабмин рассмотрит открытие продовольственных рынков, финансирование господдержки микропредпринимательства и малого предпринимательства и план формирования территориальных общин нескольких областей.

Кабмин на заседании в среду собирается одобрить проект постановления об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоены звание Герой Украины за выдающийся геройский поступок.

Как указано в повестке дня заседания, обнародованной на Правительственном портале, инициировать рассмотрение этого вопроса будет министр социальной политики Марина Лазебная.

Министр юстиции Денис Малюська предложит утвердить положение о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований. Министр финансов Сергей Марченко - одобрить изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, а также утвердить порядок функционирования единого счета и выполнения норм статьи 351 Налогового кодекса Украины центральными органами исполнительной власти.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров представит коллегам проект постановления о реализации экспериментального проекта по обеспечению беспрерывного предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в случае замены поставщика таких услуг. Он также поднимет вопрос о посещении административных зданий с применением отображения информации, содержащейся в документах, в электронном виде.

Участники заседания рассмотрят вопросы размера оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

Они также могут утвердить план мероприятий на 2020-2027 годы по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере профессионального (профессионально-технического) образования "Современное профессиональное (профессионально-техническое) образование" на период до 2027 года.

Министры рассмотрят постановление о внесении изменений в порядок распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности.

Правительственные чиновники намерены согласовать законопроекты, чтобы внести их в ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады. В частности, изменения в закон о государственном социальном страховании, изменения в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы, а также проект закона об административной процедуре.