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Президент Грузии отреагировала на возможное назначение Саакашвили в украинский Кабмин

Президент Грузии отреагировала на возможное назначение Саакашвили в украинский Кабмин
11:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского президента Саломе Зурабишвили.

У президента Грузии Саломе Зурабишвили вызывает большую обеспокоенность возможное назначение Михеила Саакашвили в Кабмин Украины. Заявление обнародовано на сайте президента Грузии.

Она отметила, что сотрудничество Грузии и Украины базируется на общих интересах и стремлениях, "однако наша страна-партнер сейчас рассматривает на высокую политическую должность кандидата, признанного виноватым во всех трех инстанциях Грузии".

"Как глава государства, я хорошо понимаю, что недопустимо вмешиваться во внутренние дела и кадровую политику другой страны, однако также неприемлемо и совершенно непонятно отдавать государственную должность в правительстве человеку, чьи уголовные действия подтверждены не только грузинской судебной властью, но и соответствующим решениям Европейского суда по правам человека. Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях", – отметила Зурабишвили.

Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся

Она добавила, что не хочет поколебать сотрудничество с Украиной в усилиях по защите территориальной целостности и суверенитета. "Я даже не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы ставить из-за него под угрозу долгосрочные отношения между нашими государствами и пренебрегать наши институты, оскорблять наше общество", – заявила грузинский лидер.

Зурабишвили добавила, что хотела бы ошибиться в отсутствии между обоими партнерами доверия, и надеется на защиту грузинских интересов, которые станут важнее узких политических амбиций и расчетов.

"Я надеюсь, что совместное прошлое, настоящее и будущее наших братских наций никогда не будут поставлены под сомнение", – отметила она.

СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ

Как сообщалось, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. 24 апреля Саакашвили по этому поводу встретился с депутатами партии "Слуга народа". По данным СМИ, во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили. После этого Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

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Грузия, Кабмин, Михеил Саакашвили, Саломе Зурабишвили.
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