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На время карантина: Правительство установило зарплаты чиновникам
14:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Кабмин Украины поддержал проект постановления о вопросах размера оплаты труда для чиновников.

Кабинет министров Украины сегодня поддержал проект постановления о вопросах размера оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

"В соответствии с пунктом 10 раздела 2 конечного положения Закона Украины от 13 апреля 2020 года о внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете на 2020 год предлагается следующая постановление: установить что в апреле 2020 года и на период до завершения месяца в котором отменяется карантин, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждений членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования и государственного сектора экономики, включая государственные банки, не должен превышать 47 тыс. грн", — пояснил докладчик, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Проект был принят с доработкой в однодневный срок.

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Украина, Кабмин, Зарплаты.
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