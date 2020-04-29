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Внеочередное заседание: Разумков официально созывает нардепов

Внеочередное заседание: Разумков официально созывает нардепов
16:26 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: twitter

Новости Украины:Председатель ВР Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов.

Об этом сообщает сайт парламента.

Разумков отписал соответствующее распоряжение. Внеочередное заседание состоится в сессионном зале в 13.30. 

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Этому будет предшествовать согласительный совет депутатских фракций и групп в 12.00.

Внеочередные заседания парламента и согласительного совета будут транслироваться телеканалом Рада онлайн. 

Предусмотрены брифинги народных депутатов.

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Как сообщалось Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля планирует рассмотреть 20 вопросов, среди которых – применение специальной процедуры, которая позволит скорее рассмотреть во втором чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

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Украина, ВР, Кабмин, Рада.
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