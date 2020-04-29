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Посол: МИД Польши вернуло 12 украинцев из Марокко

Посол: МИД Польши вернуло 12 украинцев из Марокко
18:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Польша вернула из Марокко 12 украинцев.

Министерство иностранных дел Польши помогло вернуть из Марокко 12 украинских граждан.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

"Мы благодарим Министерство иностранных дел Республики Польша, LOT (авиакомпания - ред.) и Механизм гражданской защиты ЕС за помощь 12 гражданам Украины, которые вернулись из Марокко в страну благодаря этому проекту. Они еще не являются гражданами ЕС, но благодаря таким совместным действиям они привыкают к преимуществам членства в объединенном и нескольких ЕС", - сообщил посол.

МОТ: Около 1,6 млрд человек лишатся средств к существованию из-за продления изоляции

Так, министерство иностранных дел Республики ранее сообщило, что накануне в Польшу из Марокко в рамках Механизма гражданской защиты Союза (UCPM) прилетел самолет с 30 гражданами Польши и 110 гражданами других стран.

Как сообщалось, "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX.

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Украина, Польша, МИД.
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