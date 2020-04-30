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Опубликован закон о рынке земли: что следует знать

Опубликован закон о рынке земли: что следует знать
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон об открытии рынка земли.

В парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Закон Украины № 552-IX также опубликован на сайте издания.

Как сообщалось, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

За принятие соответствующего законопроекта №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

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В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Закон также обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ.

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Верховная Рада, Рынок земли, Законопроект, ВР, Земельная реформа, Денис Шмыгаль.
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